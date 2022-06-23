Мавзолей Ленина не будет работать 25 июня. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве 25 июня 2022 года Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будет закрыт для посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

Уточняется, что в этот день на Красной площади пройдет церемония вручения дипломов выпускникам Академии гражданской защиты МЧС РФ и Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что улицы в центре Москвы перекроют из-за бала «Выпускник». Ограничения будут действовать с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня. До конца мероприятия нельзя будет парковаться на Ильинке от Старой площади до Красной Площади, а также на Маховой улице от д. 1 до д. 11 стр. 11.