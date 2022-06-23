Во Внуково пассажир пытался перевезти певчих птиц из Вьетнама. Фото: пресс-служба Внуковской таможни

Внуковские таможенники нашли в спортивной сумке пассажира, прилетевшего из Вьетнама, 15 белопоясничных шама-дроздов, сообщает пресс-служба таможни.

Сообщается, что пассажир попытался пройти через «зеленый» коридор таможни, однако его остановили. В его сумке нашли живых певчих птиц. Пернатые находились в пластиковых контейнерах с отверстиями для воздуха. Из-за длительного полета шама-дрозды находись в стрессовом состоянии.

Эти птицы обитают в лесах на юго-востоке Азии. Их ценят за громкое пение и умение воспроизводить различные мелодии.

Живой груз пассажир привез для продажи на территории РФ. Птиц забрали и передали орнитологам. Возбуждено административное дело.