Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в Москве. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Проститься с певцом Пьером Нарциссом поклонники смогут 25 июня в траурном зале Центральной клинической больницы №1 в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую жену исполнителя Валерию Калачеву.

Она уточнила, что прощание пройдет в 11:30 на улице Маршала Тимошенко. При этом Пьера Нарцисса планируют похоронить в Камеруне в фамильном склепе.

Ранее KP.RU сообщал, что певец камерунского происхождения, исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер 21 июня. Ему было 45 лет. Перед смертью он лежал в больнице подмосковного Жуковского. У артиста остановилось сердце во время операции на почки.