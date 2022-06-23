За фитнес теперь можно платить поминутно. GOGYM поможет записаться на выгодные тренировки

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Летом, когда так и тянет на природу и на море, порой сложно бывает регулярно посещать фитнес-клубы. Активность посетителей в это время в спортзалах падает. Многим не хочется покупать годовую клубную карту, чтобы не привязываться к конкретному залу, и не пропускать занятия из-за отпусков, спонтанных поездок и беззаботного отдыха с друзьями и семьей.

Чтобы ваши занятия и денежки не сгорали просто так, МТС запустил фитнес-маркетплейс GOGYM. Суть сервиса заключается в том, что где бы вы не находились, всегда сможете выбрать фитнес-студию или тренажерный зал, чтобы позаниматься, когда появится свободное время. Покупать абонемент не нужно. За занятия можно платить поминутно. Цена стартует от двух рублей за минуту. Стоимость зависит от клуба и его месторасположения.

Спортклуб можно выбрать в 30 городах России, что очень удобно во время отпусков. Залы есть в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже и других регионах. Кроме занятий в фитнес-студиях и тренажерных залах, в приложении можно записаться на массажи и в спа.

В приложении вы найдете больше 350 студий, среди которых есть бюджетные залы, а также сетевые и премиальные клубы. Записаться, к примеру, можно в студии X-Fit, World Class. Новый эксклюзивный партнер – сеть Spirit Fitness, в которой можно тренироваться поминутно только через GOGYM. Spirit Fitness – одна из самых быстрорастущих сетей в России и уже стала третьей по количеству клубов в Москве. ,При желании через приложение можно купить и абонемент, а общение с персоналом потребуется только при первом визите.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Скачиваете приложение. Выбираете в нем город, подходящую вам студию, бронируете время и занятие, оплачиваете. Все опции клубов доступны на условиях поминутной оплаты, как и при клубной карте.