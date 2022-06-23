Все билеты на поезд Москва - Калининград на июль распроданы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристы раскупили все билеты на июль на поезд Москва-Калининград, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградской железной дороги (КЖД).

В продаже остались лишь билеты на август. Уточняется, что поезд отправляется из Москвы в Калининград ежедневно по расписанию.

Недавно калининградские власти заявили, что готовы к наплыву путешественников. В прошлом году в регионе побывали почти два миллиона человек. В 2022 году этот рекорд намерены повторить.

Ранее KP.RU сообщал, что спрос на туры в Москву в несколько раз увеличился в летний сезон. Из-за санкций путешественники все чаще выбирают для отдыха российские, а не европейские города. Среди туристов популярны как стандартные поездки, так и короткие остановки в Москве по пути в Турцию.