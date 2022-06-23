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Общество23 июня 2022 16:34

Москвичи сэкономили до 50% на льготных препаратах из коммерческих аптек

Жители столицы могут получать препараты бесплатно или за доплату по льготным электронным рецептам
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичи сэкономили до 50% на льготных препаратах из коммерческих аптек.

Москвичи сэкономили до 50% на льготных препаратах из коммерческих аптек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Порядка 30% жителей столицы, которые получают льготные лекарства в частных аптеках, обычно выбирают препараты определенного производителя и доплачивают лишь разницу в цене. Так они экономят от 10% до 50%, сообщает заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

Эта инициатива работает с января 2022 года. К проекту присоединилось более 350 коммерческих аптек. За этот период москвичи отоварили свыше трех тысяч электронных рецептов.

Весь список частных аптек, в которых можно бесплатно или с доплатой получить лекарства по льготному электронному рецепту, размещен на портале mos.ru, в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в киосках поликлиник, а также на сайте mosgorzdrav.ru. Посмотреть рецепт можно в электронной медкарте.

Ранее KP.RU сообщал, что скорая помощь в Москве в среднем приезжает за 10,4 минуты. Диспетчеры службы 03 отвечают за 2 секунды, а в период сезонных заболеваний - за 4-5 секунд.