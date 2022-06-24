Ефимов: Около 700 рабочих мест появится в новых торговых центрах на западе и юге Москвы

Благодаря инвесторам на западе и юге Москвы появятся торговые центры, в которых смогут работать 680 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В самый пик пандемии в 2020 году столица запустила новую программу, нацеленную на стимулирование создания мест приложения труда. Благодаря этому спальные районы застраиваются сбалансированно. Одновременно учитывается необходимое количество рабочих мест, снижается так называемая маятниковая миграция в центр города. Кроме того, разгружаются дороги и общественный транспорт. Девелоперы-участники программы пользуются льготой при переоформлении земельных участков под строительство жилья. Но при обязательном условии - если сразу же строят коммерческие, промышленные и социальные сооружения. На днях мэр столицы Сергей Собянин утвердил четыре подобных проекта. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря инвесторам на западе и юге города появятся торговые центры, в которых смогут работать 680 человек.

«По одному из проектов инвестор возведет на улице Элеваторной в Южном округе торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров, - уточнил заммэра. - В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей».

По его словам, здание полностью будет готово в марте 2025 года. В нем планируется создание 430 рабочих мест. При этом застройщик получит от города льготы по арендной плате за изменение ВРИ, то есть вида разрешенного использования, земли для размещения многоэтажки в жилом комплексе на проспекте Андропова.

Ещё один проект рассчитан на строительство торгового центра на западе столицы. Площадь здания на Очаковском шоссе - семь тысяч квадратных метров. Здесь появится 250 рабочих мест.

Напомним, девелоперы, участвующие в программе создания мест приложения труда, вправе пользоваться разработанными городом антикризисными мерами поддержки. Основные из них назвал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Сюда входят, к примеру, фиксированная ставка в 9,5% годовых по банковской гарантии, оформляемой застройщиками для реализации проекта.

«Кроме того, продлен срок предоставления банковских гарантий, - добавил глава ведомства. - Компании должны будут предоставить ее по новым условиям – не через три месяца, а через полгода после подписания соглашения».

КТО И КАК МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Программа открыта как для инвесторов, планирующих свои проекты, так и для тех, кто уже строит жилье в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах города.

Заявки на участие в программе можно направить через Инвестиционный портал Москвы, где работает специальный онлайн-сервис.