Фестиваль фейерверков пройдет в Москве в седьмой раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторые выходные августа в столице уже в седьмой раз состоится Фестиваль фейерверков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. 13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке свое мастерство продемонстрируют 8 пиротехнических команд из Азии, Европы, Латинской Америки. Кроме того, зрители увидят срежиссированное Ильей Авербухом представление, шоу дронов и концерты группы «Градусы» и Басты.

Пиротехнические номера в этом году посвятят традиционным искусствам народов России. Их авторы представят и собственные национальные «визитки».

- Зрителями пиротехнического шоу ежегодно становятся более 700 тысяч человек: как на территории Братеевского парка и за его пределами, так и в рамках онлайн-трансляции, - отметила заместитель председателя Комитета по туризму Алина Арутюнова.

Режиссером фестиваля стал Илья Авербух. Он раскрыл некоторые детали предстоящего театрализованного шоу, которое дополнит выступления команд.

- Зрители отправятся в завораживающее танцевально-музыкальное путешествие, построенное на ритмах традиционных мелодий в современной обработке, символизирующих пульс современной России. Действие пройдет на земле, воде и в воздухе, - поделился олимпийский чемпион.

Он добавил, что кульминацией этого представления будет масштабное шоу дронов. Оно, как ожидается, поставит рекорд города по количеству беспилотников, которые будут одновременно находиться в воздухе.

Посетить фестиваль фейерверков можно будет по билетам. Также можно будет посмотреть трансляцию онлайн.