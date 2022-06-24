В Москве сын убил мать и собирался покончить с собой из-за долгов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело 62-летней женщины было обнаружено 23 июня в одной из квартир жилого дома на улице Никитинской на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. У убитой было перерезано горло.

Полиция вскоре задержала подозреваемого - 33-летнего сына погибшей. На первом же допросе тот признался, что с матерью расправился именно он. Мужчина заявил, что затем намеревался покончить с собой.

- Он пояснил следователю, что совершил преступление из-за большого количества финансовых обязательств, - уточняется в сообщении.

Следствие намерено отправить под арест предполагаемого убийцу. В пятницу 24 июня суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для него. Дело расследуется по статье об убийстве.