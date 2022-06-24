Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи в парке «Музеон». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее воскресенье июня Москва вместе со всей страной отметит День молодежи. Основной площадкой празднования станет парк искусств «Музеон», сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Праздничные мероприятия начнутся около полудня 26 июня и продолжатся до 22:00.

Для гостей праздника запланированы мастер-классы, игры и соревнования, интересные лекции и, разумеется, концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Собянин упомянул данные недавних соцопросов, согласно которым молодежь в Москве больше всего интересует учеба или карьера. Именно эти сферы они ставят на первое место в своей жизни. 25% опрошенных заявили, что получение образования совмещают с подработкой.

При этом участники социологического исследования отметили, что для них также важны личные отношения, общение с друзьями и хобби.