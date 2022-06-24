Андрей Бочкарёв: Лечебно-диагностический комплекс в Перово готов на 85%

Первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс примет в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перово завершается строительство лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова. Сейчас здание готово на 85%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- В столичном районе Перово на 85% завершено строительство лечебно-диагностического комплекса центра имени Логинова. В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки, – рассказал Андрей Бочкарёв, уточнив, что в корпусе ведутся активные работы по внутренней отделке.

МКНЦ имени А.С. Логинова – одна из шести главных онкологических клиник Москвы. Центр располагается в устаревших лечебных корпусах, построенных еще в 1950–1970-х годах. Их площадь недостаточна для оказания медицинской помощи по современным стандартам. Новый восьмиэтажный корпус на шоссе Энтузиастов рассчитан на 570 мест, общая площадь здания составляет 75 тысяч квадратных метров. Планируется, что экспертный многопрофильный центр будет принимать пациентов с различными заболеваниями, в первую очередь – с онкологией. В здании появятся круглосуточный стационар, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также химиотерапевтический стационар. Медицинский комплекс будет оснащен самым современным оборудованием для проведения операций и лучевой терапии. Первых пациентов новый лечебно-диагностический корпус примет в 2023 году.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что объем ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели. С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров. В первой половине 2022 года строители получили разрешения на ввод сразу нескольких крупных объектов. В их числе - больничные корпуса на 245 мест, в том числе роддом в Коммунарке на 130 мест. В ТиНАО полностью готова детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Она сможет принимать до 750 пациентов за смену. В 2021 году за аналогичный период строители сдали больничное отделение на 100 мест и поликлинику на 110 посещений в смену.

В этом году стартует строительство четырех поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского. В общей сложности они смогут принимать более двух тысяч пациентов за смену. Все районные учреждения здравоохранения строятся по новому стандарту московских поликлиник. Это современные здания с просторными холлами, комфортными местами ожидания для пациентов и тщательно спроектированной безбарьерной средой. В помещениях поликлиник предусмотрены отделения для приема профильными специалистами, а также отведены специальные боксы и отдельные вестибюли для разграничения пациентов, чтобы отделить больных с инфекцией от остальных посетителей.