Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Москве. Фото: Госавтоинспекция Москвы

Мотоциклист погиб в ДТП на Новосходненском шоссе на севере Москвы днем 24 июня, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Передвигаясь на мотоцикле Honda, недалеко от дома №67 он не справился с управлением и упал с байка.

- По инерции его отбросило на встречную полосу под грузовой автомобиль «МАЗ», - уточняется в сообщении.

Из-за тяжелых травм 34-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Сейчас там находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они установят все обстоятельства произошедшего.