Московский интернет - самый быстрый в России

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Мобильный интернет в Москве и области оказался в 2,2 раза быстрее, чем в других регионах России. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По данным экспертов, в конце мая средняя скорость по всем операторам “большой четверки” в столичном регионе зафиксирована на уровне 48,3 Мбит/с. По результатам проведенных замеров были определены лидеры.

Первое место в рейтинге по Московской агломерации, в которую вошли наиболее населенные территории региона, заняла МТС. Благодаря модернизации сети средняя скорость к абоненту в сети компании достигает 69 Мбит/с. На втором месте с небольшим отрывом идет МегаФон. Компания предоставляет скорость до 60 Мбит/с. Далее с существенным отрывом идет билайн со скоростью передачи данных 33,2 Мбит/с, и Tele2 - 31,2 Мбит/с.

Если говорить о скорости от абонента, то самые высокие показатели также у МТС - 31,2 Мбит/с. Немного отстает билайн- 30,5 Мбит/с. Далее идет МегаФон» - 29,1 Мбит/с, и с большим отрывом замыкает рейтинг Tele2 - 8,4 Мбит/с.

- По максимальной скорости к абоненту операторы идут с приличным отрывом друг от друга: у МТС - 411,8 Мбит/с, билайна - 313,8 Мбит/с, у МегаФона - 255 Мбит/с и у Tele2 - 153,9 Мбит/с, - уточняется в исследовании.

Аналитики отмечают, что в Москве несмотря на санкции, операторы продолжают работать над улучшением качества связи. В частности, в МТС отметили, что инвестируют в течение трех лет в модернизацию и расширение сети региона и увеличение ее пропускной способности около 40 миллиардов рублей.

- Мы видим, что Московская агломерация отказывается следовать общему тренду - постепенному снижению средней скорости мобильного интернета, которое мы наблюдаем по России в целом. За последнее время в МТС была проведена серьезная модернизация, прежде всего за счет SWAP, что сразу отразилось на средних скоростях в агломерации в целом. Усилия других игроков по оптимизации и расширению пропускной способности сети тоже заметны. Столичный регион по-прежнему остается приоритетным для «четверки» мобильных операторов, - подчеркнул гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

СПРАВКА «КП»

Замеры скорости агентство проводило в Москве, а именно от Третьего транспортного кольца, поскольку там проживает 90% населения Москвы, до Московской кольцевой автодороги, а также на МКАД. В центре столицы замеры не делали, поскольку по данным операторов, в дневное время в там расходуется 21% от всего объема мобильного трафика, в ночные часы только 11%.

Кроме этого, эксперты захватили прилегающую территорию области в радиусе 50 км от Москвы, так как 60% жителей столицы проживают в этих пределах.

Исследование проводилось в часы повышенной загрузки сети и осуществлялось в движении.