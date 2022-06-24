Бочкарёв: Монолитные работы завершаются на станции метро «Тютчевская» Троицкой линии

Такой будет станция метро "Тютчевская" Троицкой линии метро. Фото: stoi.mos.ru.

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, она протянется от станции «ЗИЛ» до Новой Москвы. Одна из станций новой ветки – «Тютчевская» уже готова на 66%. Сейчас строители заканчивают на ней монолитные работы.

- В настоящее время на станции выполнены работы по устройству ограждающих конструкций котлована. Завершены земляные работы, продолжаются архитектурно-отделочные работы служебных помещений, ведется монтаж инженерных систем, – рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции продолжается строительство основных конструкций первого вестибюля, камер съездов и тупиков.

- Также возводится пункт технического обслуживания для подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя. В пункте будет расположена венткамера,- добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

По проекту у станции «Тютчевская» будет один павильон. Выходы из метро будут оборудованы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген. Пассажиры смогут сразу попасть к остановкам наземного общественного транспорта и пригородным поездам. Кроме того, рядом расположится подземный переход в строящийся торговый комплекс.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что еще одна станция Троицкой линии - «Университет Дружбы Народов» готова почти на 70%. Будущая станция расположена недалеко от Российского университета дружбы народов, на пересечении улиц Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая. В шаговой доступности от новой станции размещаются еще несколько столичных вузов, в том числе Российский государственный геологоразведочный университет и Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до места назначения, минуя наземный транспорт.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Будущая ветка соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Строительство Троицкой линии ведется в два этапа. До 2025 года планируется запустить участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций: «ЗИЛ» (с нее можно будет пересесть на будущую Бирюлёвскую линию и МЦК), «Крымская», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию), «Вавиловская», «Новаторская» (она будет соединена пересадочным пунктом с Большой кольцевой линией), «Университет Дружбы Народов», «Тюленевская», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка» (на ней будет пересадка на Сокольническую линию).

С 2025 по 2026 год планируется строительство нового участка ветки, который продлит линию до Троицка.

- Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. В районе будущей линии проживают более 1 миллиона человек, а также работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек, - ранее сообщил Андрей Бочкарев.