Юрия Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня, а перед этим кремируют, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Накануне пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов рассказал прессе, что выбор даты будет зависеть от того, когда в Москву сможет приехать супруга Юрия Шатунова. На момент смерти певца она находилась в Германии.

Ранее kp.ru сообщал, что прощание с артистом пройдет на Троекуровском кладбище 26 июня 2022 года.

48-летний поп-исполнитель скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Его пытались спасти медики Домодедовской ЦРБ, но не смогли.

Юрий Шатунов скончался всего через несколько дней после того, как выиграл у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина судебную борьбу за некоторые хиты коллектива.