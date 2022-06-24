Эксперты: увеличение лимитов закупок у МСП даст новый импульс развитию бизнеса в столице

Москва увеличивает предельные размеры закупки товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. Фото: Shutterstock

Москва увеличивает предельные размеры закупки товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. Это решение позволит активнее вовлекать предпринимателей в жизнеобеспечение города и повысит оперативность закупок для государственных нужд. С 1 августа предельные размеры при закупке товаров вырастут с 600 тысяч до 5 миллионов рублей, при заказах на выполнение услуг – с 600 тысяч до 3 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению экспертов, принятое решение благоприятно скажется на процессе госзакупок. Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков уверен, что повышение предельных размеров закупок даст новый импульс для развития предпринимательства в столице.

- В условиях трансформации экономики роль малого и среднего бизнеса существенно возрастает. Главные достоинства этого сектора экономики - маневренность и гибкость - сегодня особенно востребованы, - отмечает Кирилл Кулаков. - Решение об увеличении предельного лимита даст возможность использовать ресурсы малого предпринимательства при решении городских задач. Для субъектов МСП это возможность стабильного финансирования для сохранения бизнеса и его развития.

Эксперт отмечает, что решение правительства Москвы в 9 раз увеличивает возможности поставщиков товаров и в 5 - возможности поставщиков работ и услуг при участии в муниципальном заказе.

- В настоящее время муниципальный заказ - важный источник финансирования, особенно для малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что решение Правительства Москвы не просто корректирует предельный объём на уровень инфляции, а делает доступным участие в торгах большему количеству субъектов малого бизнеса и повышает для них экономический эффект от выполнения госконтрактов, - подчеркнул Кирилл Кулаков.

Независимый экономист Андрей Бархота назвал увеличение предельного размера хорошей новостью для малого бизнеса Москвы. Кроме того, такой подход даст дополнительные возможности для экономии бюджетных средств.

- Это позволит расширить портфель заказов и работ, осуществляемый подрядчиками, относимых к сегменту малого и среднего бизнеса, - уточнил Андрей Бархота. - Масштабирование заказов позволит достичь экономии расходов бюджета, а также окажет существенную поддержку выручке столичных предприятий. Это, в свою очередь, поможет перезапустить инвестиционный цикл и расширить инвестиционный и потребительский спрос в Москве. Форсирование работ и заказов в Москве даст неизменно быстрый и эффективный результат, поскольку своевременно реализуется в обстановке неполной занятости и колебаний потребительского спроса.

С 2013 года в столице работает московский портал поставщиков. С его появлением процесс госзакупок стал более прозрачным и удобным. Сегодня на платформе зарегистрированы свыше 600 тысяч пользователей, из них около 50 тысяч – это заказчики, и 266 тысяч – поставщики. Примерно 90 процентов поставщиков товаров и услуг являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Ежедневно на площадке заключается более полутора тысячи контрактов со средним снижением цен около 13 процентов. За пять месяцев 2022 года на портале было подписано 234 тысячи соглашений общим объемом 36,3 миллиарда рублей.

- Недавно на портале поставщиков был запущен новый сервис – площадка товарной кооперации, которая поможет производителям из России и дружественных стран продать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям купить ее, - рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Кроме того, ресурс поможет поставщикам находить необходимое сырье и новых партнеров.