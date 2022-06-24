В Москве не будут продавать алкоголь в районе мест проведения выпускных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 25 и 26 июня ограничат торговлю прохладительных напитков в стеклянной таре и алкоголя возле мест, где будут проходить выпускные, сообщается на портале столичной мэрии.

Уточняется, что за безопасностью и порядком на выпускных вечерах будут следить около восьми тысяч человек. Среди них - 4,2 тысячи полицейских, 1,5 тысячи росгвардейцев, а также порядка 2,3 тысяч сотрудников частных охранных организаций, народных дружинников, волонтеров.

Кроме того, за каждым образовательным учреждением будут закреплены сотрудники внутренних дел. Они будут сопровождать выпускников на протяжении всего мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что движение в центре Москвы 25 и 26 июня перекроют из-за бала «Выпускник». Ограничения будут действовать с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня.