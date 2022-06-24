До конца года в транспортном узле «Некрасовка» построят спорткомплекс с ледовой ареной

Фото: stroi.mos.ru

На юго-востоке столицы в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Некрасовка» в скором времени появится спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной. Это будет один из самых крупных и современных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в городе. Его площадь - более 20 тысяч квадратных метров. А технологическая «начинка» рассчитана как на профессионалов, так и на любителей.

«Строители уже возвели трехэтажное здание с подземным этажом и завершают отделку фасада, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Его облицуют аквапанелями и светопрозрачными витражными вставками. Все это в том числе обеспечит необходимое естественное освещение бассейна и спортзалов. Строительство комплекса планируется завершить до конца года».

По его словам, ФОК сможет принимать районные соревнования по девяти видам спорта. Среди них, например, хоккей, фигурное катание, плавание, мини-футбол.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, внеплановую проверку недавно провели на стройплощадке специалисты сразу двух контрольных ведомств - Мосгосстройнадзора и подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Они оценили качество облицовки здания и внутренней отделки, монтаж инженерных сооружений для бассейна и катка, выполнение противопожарных правил, а также благоустройство вокруг комплекса. Как раз сейчас здесь прокладывают проезды, строят площадку для автобусов и парковку для легковых машин. Скоро начнут высаживать деревья, цветники и газоны.

КОНКРЕТНО

Спорткомплекс в ТПУ «Некрасовка» выглядит так:

- крытый каток;

- бассейн;

- залы для спортивных занятий, в том числе тренажерный и хореографический;

- залы борьбы и ритмической гимнастики;

- универсальный игровой зал;

- зона для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта;

- шахматный клуб.

Около здания разместится дополнительная спортивная зона, в которой откроют:

- скейтпарк;

- уличный воркаут;

- атлетические дорожки;

- сектор для метания снарядов.

Кроме того, ТПУ «Некрасовка» свяжет одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземки. Транспортный узел будет обслуживать порядка 84 тысяч пассажиров в сутки.