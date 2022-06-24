До конца года в транспортном узле «Некрасовка» построят спорткомплекс с ледовой ареной

Фото: stroi.mos.ru
На юго-востоке столицы в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Некрасовка» в скором времени появится спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной. Это будет один из самых крупных и современных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в городе. Его площадь - более 20 тысяч квадратных метров. А технологическая «начинка» рассчитана как на профессионалов, так и на любителей.
«Строители уже возвели трехэтажное здание с подземным этажом и завершают отделку фасада, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Его облицуют аквапанелями и светопрозрачными витражными вставками. Все это в том числе обеспечит необходимое естественное освещение бассейна и спортзалов. Строительство комплекса планируется завершить до конца года».
По его словам, ФОК сможет принимать районные соревнования по девяти видам спорта. Среди них, например, хоккей, фигурное катание, плавание, мини-футбол.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, внеплановую проверку недавно провели на стройплощадке специалисты сразу двух контрольных ведомств - Мосгосстройнадзора и подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Они оценили качество облицовки здания и внутренней отделки, монтаж инженерных сооружений для бассейна и катка, выполнение противопожарных правил, а также благоустройство вокруг комплекса. Как раз сейчас здесь прокладывают проезды, строят площадку для автобусов и парковку для легковых машин. Скоро начнут высаживать деревья, цветники и газоны.
КОНКРЕТНО
Спорткомплекс в ТПУ «Некрасовка» выглядит так:
- крытый каток;
- бассейн;
- залы для спортивных занятий, в том числе тренажерный и хореографический;
- залы борьбы и ритмической гимнастики;
- универсальный игровой зал;
- зона для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта;
- шахматный клуб.
Около здания разместится дополнительная спортивная зона, в которой откроют:
- скейтпарк;
- уличный воркаут;
- атлетические дорожки;
- сектор для метания снарядов.
Кроме того, ТПУ «Некрасовка» свяжет одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземки. Транспортный узел будет обслуживать порядка 84 тысяч пассажиров в сутки.