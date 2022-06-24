Тренера - спасителя шестерых пассажиров горящего «Мерседеса» в Москве наградят

Спасителя шестерых пассажиров горящего «Мерседеса» в Москве наградят. Фото: СОЦСЕТИ

Глава Министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов намерен представить к награде тренера по вольной борьбе Арсланбека Алиева, сообщает РИА Новости Спорт. 24 июня спортсмен спас шестерых человек из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в центре Москвы.

«Арсланбека знаю давно - когда он был действующим спортсменом. Трудолюбивый, отзывчивый и порядочный парень. Неудивительно, что он бросился на помощь людям, оказавшимся в беде», - сказал Сажидов.

Министр добавил, что Алиев не просто хороший тренер, но и настоящий герой. Он напомнил, что уже награждал Арсланбека за достижения в спорте и достижения его воспитанников. Теперь тренера ждет награда за «личные качества».

Ранее KP.RU сообщал, что смертельное ДТП с «Мерседесом» произошло на Зубовском бульваре в Москве 24 июня 2022 года. Водитель проехал на красный свет, не справился с управлением и влетел в здание. В результате удара машина загорелась. В авто находилось 8 человек. Водитель и девушка на переднем сиденье скончались. Арсланбек Алиев с друзьями успели вытащить шестерых пострадавших.