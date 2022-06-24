Четверо знакомых бывшей похитили и избили мужчину в Москве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников банды, подозреваемых в похищении и разбое на западе Москвы. Им от 18 до 24 лет, сообщает ГСУ СК России по столице.

Уточняется, что вечером 21 июня 2022 года у дома на проспекте Вернадского злоумышленники напали на знакомого мужчину и избили его кастетом. После этого его насильно затолкали в машину. Там у потерпевшего отняли сумку и мобильный телефон.

Подозреваемые вывезли свою жертву в лесной массив под Одинцово. Здесь мужчину снова избили. В этот момент у него были связаны ремнем руки за спиной.

Потерпевшего случайно обнаружил прохожий. Мужчину доставили в медучреждении в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему помощь.

В краткие сроки всех подозреваемых задержали. Следствие установило, что все четверо являются знакомыми бывшей сожительницы потерпевшего. Они напали на мужчину из-за личной неприязни.

Возбуждено уголовное дело. С фигурантами проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.