Четверо знакомых бывшей похитили и избили мужчину в Москве.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников банды, подозреваемых в похищении и разбое на западе Москвы. Им от 18 до 24 лет, сообщает ГСУ СК России по столице.
Уточняется, что вечером 21 июня 2022 года у дома на проспекте Вернадского злоумышленники напали на знакомого мужчину и избили его кастетом. После этого его насильно затолкали в машину. Там у потерпевшего отняли сумку и мобильный телефон.
Подозреваемые вывезли свою жертву в лесной массив под Одинцово. Здесь мужчину снова избили. В этот момент у него были связаны ремнем руки за спиной.
Потерпевшего случайно обнаружил прохожий. Мужчину доставили в медучреждении в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему помощь.
В краткие сроки всех подозреваемых задержали. Следствие установило, что все четверо являются знакомыми бывшей сожительницы потерпевшего. Они напали на мужчину из-за личной неприязни.
Возбуждено уголовное дело. С фигурантами проводят следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.