Участники «Стопхама» подрались со спецназовцами из-за парковки на Ярославском шоссе. Фото: МВД Медиа

На северо-востоке Москвы между активистами движения «Стопхам» и сотрудниками спецподразделения ФСКН (МВД) «Гром» произошла драка, сообщает «Царьград».

Конфликт разгорелся днем у ресторана «Тануки» на Ярославском шоссе. Участники «Стопхама» устроили скандал из-за припаркованного автомобиля. Оказалось, что машина принадлежит сотрудникам подразделения «Гром». Завязалась драка. Активисты бросались на капот машины.

В ходе конфликта пострадали четверо мужчин. Одного из них госпитализировали в медучреждение. По факту случившегося идет проверка.