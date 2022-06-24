Губернатор Подмосковья поручил создать в регионе побольше интересных и приятных мест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что перед властями поставлена задача облагородить и создать красивые и интересные места в каждой области Подмосковья.

"Наша задача в каждой территории Подмосковья сделать приятные, интересные, исторические места. Хочу поблагодарить огромное количество людей, которые неравнодушные, которые помогают. Мы сейчас реализуем большой проект - 50 парков в лесу", - сказал Воробьев на открытии комплекса Ботанических оранжерей. Его слова приводит РИАМО.

Кстати, в последние 15–20 лет ситуация стала стремительно меняться, причем не только в столице, но и в провинциальных городах. Была разработана Концепция комплексного благоустройства, в которую вошли все работы по озеленению и улучшению городских территорий. Правила и особенности благоустройства и озеленения городских территорий можно узнать в материале сайта KP.ru