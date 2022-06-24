Московские сезоны

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 100 тысяч человек посетили площадки Московской недели моды на ВДНХ и в «Зарядье».

По ее словам, за первые четыре дня мероприятия свои коллекции представили более 70 дизайнеров из разных городов России. В Москве открылись специальные маркеты, где можно приобрести одежду от отечественных брендов.

- Московская неделя моды объединила специалистов фешн-индустрии со всей России. Для них это не просто возможность презентовать свои работы, но и найти новых клиентов и бизнес-партнеров. В парке “Зарядье” и на ВДНХ коллекции уже представили 72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов. За первые дни только эти две площадки посетили больше 100 тысяч человек. Впереди выходные — будет много интересных программ, приглашаем на заключительные события Недели моды, — сказала Сергунина.

В рамках мероприятия на специальных маркетах свои коллекции представили более 200 отечественных брендов. В скором времени их одежду можно будет купить как в интернет-магазинах, так и офлайн. На неделе моды десятки компаний провели переговоры, были заключены первые сделки.

Деловая программа мероприятия продлится до 26 июня. Представители фешн-индустрии выступают с лекциями и обсуждают вопросы, важные для развития индустрии.

Московская неделя моды проходит с 20 по 26 июня. На участие в ней поступило около 900 заявок из 79 городов России. Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.