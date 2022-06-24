Главной площадкой празднования Дня молодежи в Москве станет "Музеон"

Праздник в честь Дня молодежи пройдет в Москве 26 июня, центральной площадкой станет парк искусств «Музеон», сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В воскресенье мы будем отмечать День молодежи. В столице более 3,5 млн жителей в возрасте от 14 до 35 лет и всех, для кого молодость - это состояние души. В Москве он пройдет под знаком развития, креатива и популяризации активного образа жизни. Главной площадкой праздника станет Парк искусств «Музеон», где с 12 до 22 часов молодых людей ждут интерактивные игры, мастер-классы, лекции и еще много чего интересного. А завершится День молодежи большим концертом с участием популярных артистов», - написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что недавно был проведен большой соцопрос в московских вузах, выводы которого можно распространить на всех молодых москвичей. «На первом месте - учеба или работа, но увлечения, личная жизнь и общение с друзьями тоже очень важны», - добавил мэр.

В Москве развивают большое число молодежных проектов.

«Вузы и колледжи дают базовые профессиональные знания. А городской проект "Московский диалог" ставит своей целью развивать надпрофессиональные компетенции - те самые модные soft skills, которых многим не хватает для серьезного успеха», - написал Собянин.