Московские больницы опровергли сообщение о дефиците шунтов для операций. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичных больницах в достаточном количестве есть все виды шунтирующих систем. Врачи работают с западными и российскими производителями, сообщает ТАСС со ссылкой на НМИЦ хирургии им. Вишневского и НМИЦ им. Бурденко.

В Росздравнадзоре рассказали, что в госреестре медицинских изделий есть информация о 51 производстве шунтирующих систем. При этом 17 из них являются отечественными. Производители шунтов не заявляли об уходе из России. Они продолжают делать и поставлять медицинские изделия.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в российских больницах заканчиваются шунты для операций, которые используют для восстановления кровотока сосудов. Авторы канала заявили, что в скором времени шунты придется получить через благотворительные фонды.