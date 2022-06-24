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Общество24 июня 2022 14:06

Московские больницы опровергли сообщение о дефиците шунтов для операций

Производители продолжают изготавливать и поставлять шунты
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Московские больницы опровергли сообщение о дефиците шунтов для операций.

Московские больницы опровергли сообщение о дефиците шунтов для операций.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичных больницах в достаточном количестве есть все виды шунтирующих систем. Врачи работают с западными и российскими производителями, сообщает ТАСС со ссылкой на НМИЦ хирургии им. Вишневского и НМИЦ им. Бурденко.

В Росздравнадзоре рассказали, что в госреестре медицинских изделий есть информация о 51 производстве шунтирующих систем. При этом 17 из них являются отечественными. Производители шунтов не заявляли об уходе из России. Они продолжают делать и поставлять медицинские изделия.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в российских больницах заканчиваются шунты для операций, которые используют для восстановления кровотока сосудов. Авторы канала заявили, что в скором времени шунты придется получить через благотворительные фонды.