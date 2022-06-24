Сын экс-чиновника из Дагестана получил 13 лет колонии за убийство студентки МГИМО. Фото: СОЦСЕТИ

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына экс-главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО, сообщает пресс-служба суда.

13 апреля 2018 года между обвиняемым и 21-летней студенткой из Казахстана произошел конфликт. Молодой человек вытолкнул ее из окна аудитории МГИМО МИД на четвертом этаже. Она упала с высоты 14,7 метров и ударилась о землю. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 3 мая 2018 года девушка скончалась в медучреждении.

Напомним, первый приговор был вынесен в пользу Муртазали Меджидова. В 2021 году Никулинский суд Москвы признал молодого человека невиновным. Однако это решение суда было обжаловано.