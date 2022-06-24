Тонувшую в Яузе собаку спасли сотрудники «Мосводостока»

Тонувшую в Яузе собаку спасли сотрудники к «Мосводостока». Фото: официальный телеграм-канал ГУП «Мосводосток»

В Лефортово сотрудники «Мосводостока» вытащили из реки Яуза бездомную собаку. Пес не мог выбраться из воды около часа, сообщает пресс-служба предприятия.

Утром 24 июня диспетчеры «Мосводостока» получили обращения от прохожих. Очевидцы сообщили, что в реке барахтается собака. Животному не удавалось выбраться на берег из-за высокой каменной ограды набережной.

Специалисты коммунального флота приехали на место на катере «Пресня». Они вытащили утопающего пса из Яузы. Он немного обсох и отдохнул прямо на палубе катера.

В «Мосводостоке» добавили, что с начала 2022 года сотрудники спасли более 10 животных, которые попадали в водоспускные устройства или застревали в ливневках на улицах.