На участников «Стопхама» завели дело после драки со спецназовцами. Фото: МВД Медиа

На трех активистов движения «Стопхам» завели уголовное дело о применении насилия к представителям власти после драки с сотрудниками спецподразделения МВД «Гром» на Ярославском шоссе, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ближайшее время столичные правоохранители будут решать вопрос об их аресте.

Ранее KP.RU сообщал, что «стопхамовцы» подрались со спецназовцами на северо-востоке Москвы. Активисты устроили скандал из-за припаркованного автомобиля спецназовцев. Они бросались на капот машины. Пострадали четыре человека, один из них попал в медучреждение.