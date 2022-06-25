Вице-мэр Ефимов: 16 новых изобретений запатентовали резиденты технополиса «Москва» в 2021 году

16 новых изобретений запатентовали резиденты технополиса «Москва» в 2021 году Фото: Shutterstock

Заммэра столицы России по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резиденты технополиса «Москва» запатентовали 16 новых изобретений в 2021 году.

- В особой экономической зоне Москвы за 2021 год резиденты зарегистрировали еще 16 патентов на изобретения и полезные модели. В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция, — пояснил он.

Один из резидентов запатентовал беспроводной радиомаяк. Изобретение нужно для контроля работы сотрудников топливно-энергетического комплекса, нефтехимических и газохимических предприятий, а также горнодобывающей промышленности. Еще один представитель технополиса зарегистрировал радиочастотную метку для маркировки и учета объектов в жестких условиях эксплуатации. Помимо этого, был разработан тренажер для обучения медицинских работников обращению с аппаратами ИВЛ. Изобретение поступит в серийное производство в 2022 году.