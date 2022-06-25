«Камаз» и электробус столкнулись на западе Москвы. Фото: Кадр видео

Грузовик «Камаз» с грунтом и электробус столкнулись на проектируемом проезде №1075 в районе Хорошево-Мневники, сообщает источник kp.ru.

«Камаз» и электробус столкнулись на западе Москвы. Фото: Кадр видео

По предварительным данным, на равнозначном перекрестке грузовик не пропустил электробус, который въехал в него справа. Грузовик перевернулся, грунт из кузова вывалился на проезжую часть. Электробус врезался в ограждение и также получил серьезные повреждения.

Водитель грузовика получил травмы. О пострадавших в электробусе пока данных нет.