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Происшествия25 июня 2022 8:37

Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве

Данных о пострадавших не поступало
Дмитрий ВОРОНИН
Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Обрушение части моста произошло на Симферопольском шоссе в Москве. Кадры последствий с указанием адреса происшествия опубликовал 25 июня телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Судя по кадрам, строящийся мост разломился, его части упали вниз.

Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Сейчас на месте работают представители дорожных служб и правоохранительных органов.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.