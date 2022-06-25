Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Обрушение части моста произошло на Симферопольском шоссе в Москве. Кадры последствий с указанием адреса происшествия опубликовал 25 июня телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Судя по кадрам, строящийся мост разломился, его части упали вниз.

Часть строящегося моста обрушилась на Симферопольском шоссе в Москве. Фото: телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Сейчас на месте работают представители дорожных служб и правоохранительных органов.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.