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Общество25 июня 2022 8:42

Более 80 пунктов вакцинации от бешенства откроют на площадках для выгула собак в Москве

Подробнее о вакцинации и временных прививочных пунктах могут рассказать сотрудники круглосуточного контакт-центра
Дмитрий ВОРОНИН
Более 80 пунктов вакцинации от бешенства откроют на площадках для выгула собак в Москве.

Более 80 пунктов вакцинации от бешенства откроют на площадках для выгула собак в Москве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 80 временных пунктов вакцинации от бешенства будут работать в течение всего лета на площадках для выгула собак в Москве.

«Узнать прививочный пункт просто - это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Подробнее о вакцинации и временных прививочных пунктах расскажут сотрудники круглосуточного контакт-центра: +7 495 612-04-25.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается от животных людям. Заражение человека и животного происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или контакта со слюной поврежденных кожных покровов, наружных слизистых оболочек.

Восприимчивыми к бешенству считаются все виды домашних и диких теплокровных животных, а также человек.