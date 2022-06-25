Более 80 пунктов вакцинации от бешенства откроют на площадках для выгула собак в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 80 временных пунктов вакцинации от бешенства будут работать в течение всего лета на площадках для выгула собак в Москве.

«Узнать прививочный пункт просто - это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Подробнее о вакцинации и временных прививочных пунктах расскажут сотрудники круглосуточного контакт-центра: +7 495 612-04-25.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием, которое передается от животных людям. Заражение человека и животного происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или контакта со слюной поврежденных кожных покровов, наружных слизистых оболочек.

Восприимчивыми к бешенству считаются все виды домашних и диких теплокровных животных, а также человек.