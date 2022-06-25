Последствия столкновения «Камаза» с электробусом устранили в Хорошево-Мневниках. Фото: ЧСтные новости Москвы

В Москве провели необходимые работы на месте столкновения грузовика с электробусом, о котором ранее сообщал KP.RU.

Авария произошла на проектируемом проезде №1075 в районе Хорошево-Мневники.

При столкновении автобуса с нагруженным песком «Камазом» грузовик опрокинулся на бок. Врачи на месте происшествия осмотрели пострадавшего водителя, от госпитализации он отказался.

В электробусе на момент аварии пассажиров не было, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

«Камаз» стабилизировали с помощью строительного крана, в 10:19 работы на месте ДТП завершились.