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Происшествия25 июня 2022 9:00

Последствия столкновения «Камаза» с электробусом устранили в Хорошево-Мневниках

Водитель грузовика от госпитализации отказался, пассажиров в салоне общественного транспорта не было
Дмитрий ВОРОНИН
Последствия столкновения «Камаза» с электробусом устранили в Хорошево-Мневниках.

Последствия столкновения «Камаза» с электробусом устранили в Хорошево-Мневниках.

Фото: ЧСтные новости Москвы

В Москве провели необходимые работы на месте столкновения грузовика с электробусом, о котором ранее сообщал KP.RU.

Авария произошла на проектируемом проезде №1075 в районе Хорошево-Мневники.

При столкновении автобуса с нагруженным песком «Камазом» грузовик опрокинулся на бок. Врачи на месте происшествия осмотрели пострадавшего водителя, от госпитализации он отказался.

В электробусе на момент аварии пассажиров не было, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

«Камаз» стабилизировали с помощью строительного крана, в 10:19 работы на месте ДТП завершились.