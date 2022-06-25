В Отделении ПФР по Москве и Московской области напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожилым людям, достигшим 80-летнего возраста, полагается фиксированная доплата к пенсии по старости в размере 7220,74 рубля, сообщает Прайм со ссылкой на столичное отделение ПФР. Перерасчет происходит в автоматическом режиме.

Доплата начинает поступать со следующего месяца после наступления 80-летия человека.

Отмечается, что на такое увеличение пенсии могут рассчитывать не все. Пенсионерам, являющимся инвалидами первой группы, фиксированную выплату уже повышали в два раза при назначении пенсии по инвалидности. Не увеличивается выплата также тем, кто получает социальную пенсию, либо пенсию по утрате кормильца.

Кроме пенсии, нуждающиеся в постоянном уходе пожилые люди могут оформить компенсацию по уходу за собой.

С 1 января московская доплата к пенсии увеличилась на 4,8%. С 1 июня были также проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам.