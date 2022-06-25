На 17 станциях московского метро и МЦК пассажирам раздают воду

На 17 станциях метро и МЦК пассажирам раздают воду. Фото: мэрия Москвы

На станциях московского метро и МЦК из-за жары 25 июня пассажирам выдают питьевую воду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В метро это станции «Выхино», «Студенческая», «Технопарк», «Багратионовская», «Филевский парк», «Кропоткинская», «Улица 1905 года», «Аэропорт», «Речной вокзал», «Кутузовская», «Фили», «Пионерская», «Улица Скобелевская». Пассажиры МЦК могут получить охлажденные напитки на станциях «Андроновка», «Бульвар Рокоссовского», «Дубровка», «Окружная».

Водой угощают и в подмосковных автобусах, а также на автостанциях и железнодорожных вокзалах.

Ранее в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жары. В Москве коммунальные службы поливают асфальт и проводят аэрацию воздуха. В центрах соцобслуживания работают 160 комнат прохлады, оборудованных кондиционерами. В Подмосковье из-за пожарной опасности в режим повышенной готовности перешли сотрудники МЧС.