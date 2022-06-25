Врач посоветовала в солнечные дни есть помидоры для профилактики рака кожи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летнем рационе обязательно должны присутствовать томаты, поскольку они содержат вещества, препятствующие развитию рака кожи. Об этом агентству «Москва» сообщила врач, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова.

Она напомнила, что помидоры богаты антиоксидантом ликопином, известным как мощное средство предотвращения меланомы. Под жарким солнцем, в такую погоду, как установилась сейчас в столичном регионе, это важно.

Причем в термически обработанных томатах ликопина даже больше чем, в свежих. Употребление этого вещества рекомендуется в диапазоне от 5 до 10 мг в сутки. При этом в килограмме помидоров его может быть и пять мг и 50, все зависит от интенсивности красной окраски плодов.

Врач также напомнила, что помидоры на 94% состоят из воды, что тоже немаловажно в жаркую погоду. Другим популярным источником ликопина является арбуз.

Ранее нарколог посоветовал отказаться в жару от спиртного, заменив такие напитки квасом, морсом или лимонадом, а синоптик предупредил о высоком индексе ультрафиолета в Москве, опасном для кожи и глаз.