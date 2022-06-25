Суд арестовал троих активистов «Стопхама» после драки со спецназовцами Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 23 августа трех членов движения «Стопхам» за нападение на машину с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении арестованных возбуждено по статьям о хулиганстве и применении насилия к представителям власти.

Конфликт произошел у ресторана «Тануки» на Ярославском шоссе. Участники «Стопхама» устроили скандал из-за припаркованного автомобиля, который, как оказалось, принадлежит сотрудникам подразделения МВД РФ «Гром».

Активисты бросались на капот машины, после этого завязалась драка. Несколько человек задержали. Сообщалось, что одного из пострадавших госпитализировали. Позже стало известно о возбуждении на «стопхамовцев» уголовного дела.