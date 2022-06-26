ГИБДД Москвы приостановит выдачу прав и регистрацию машин 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье, 26 июня 2022 года, не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ.

В ведомстве отметили, что гражданам, записавшимся на прием, дадут возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в следующие рабочие дни.

Также известно, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Согласно документу, еще три года в них не придется вносить изменения. Это решение коснется около 5 млн водителей. Также автоматически продлевается срок действия диагностических карт на 12 месяцев для транспортных средств, которые зарегистрированы в районах Крайнего Севера и предназначены для перевозки опасных грузов. Подробнее читайте в материале сайта Kp.ru