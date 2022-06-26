Жара в Москве приблизится к рекордному показателю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. Температура воздуха будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса.

«В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве», - рассказала синоптик. Местами пройдут кратковременные дожди умеренной интенсивности.

В этот день жара достигнет своего пика, затем температура начнет постепенно снижаться.

Ранее в Москве из-за жары был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В период активного солнца спасатели рекомендуют по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды. Коммунальщики в столице поливают асфальт, на станциях метро и МЦК пассажирам раздают воду. В Подмосковье сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за пожарной опасности.