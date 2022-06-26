Из-за жары в Москве на два дня продлили «оранжевый» уровень опасности. Фото: мэрия Москвы

Предупреждение об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за жаркой погоды продлено на 26 и 27 июня, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 12:00 до 21:00 26 и 27 июня. Уже с 21:00 температура воздуха в Москве будет опускаться до комфортных значений. Минимальные показания ночью составят 17 градусов.

Как сообщал KP.RU ранее, синоптики предупредили о высоком индексе ультрафиолета в эти дни. Это опасно для кожи и глаз. Москвичам посоветовали пользоваться кремами с SPF-фильтрами, носить легкую одежду с рукавом и головные уборы. Кроме того, медики для защиты от рака кожи посоветовали есть помидоры.