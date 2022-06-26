Церемония прощания с Юрием Шатуновым проходит в Москве

Церемония прощания с Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Троекуровском кладбище Москвы 26 июня в 10:00 началась масштабная церемония прощания с бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. 48-летний певец скончался в Домодедовском районе Подмосковья в ночь на 23 июня от обширного инфаркта.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередь желающих проститься с певцом заняла не только аллею, ведущую к траурному залу, но и растянулась за пределы кладбища. Большинство поклонников прибыли к 8 утра, некоторые признались, что занимали очередь еще ночью.

В траурный зал, где установлен гроб с телом артиста, пускают группами по несколько человек. В ожидании поклонники поют песни Юрия Шатунова, в том числе - хит «Белые розы». Именно эти цветы держат в руках многие из пришедших, ими же украшен траурный зал. Один из фанатов прислал на Троекуровское кладбище грузовик с букетами цветов и раздал их остальным пришедшим проститься с артистом.

Некоторые поклонники фотографируют тело Юрия Шатунова в гробу. Снимки с такими фотографами уже собрали негативные отзывы в Интернет.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ожидается, что церемония завершится в 15:00. Тело артиста будет кремировано. Прах Юрия Шатунова захоронят на Троекуровском кладбище Москвы 28 июня.