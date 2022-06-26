Москву спасают от жары с помощью трехразовой аэрации. Фото: мэрия Москвы

В Москве из-за 30-градусной жары в течение дня проводятся три цикла аэрации, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства столицы. Поливомоечная техника курсирует по городским дорогам, направляя струи вверх. Вода охлаждает и нагревшийся от раскаленного асфальта воздух, и само дорожное покрытие.

Первый цикл был проведен в 11:00. Второй намечен на 13:00. Через несколько часов проведут и третий.

Это позволит не только снизить температуру воздуха вблизи магистралей, но и сберечь сами дороги. Уже при +25 градусах асфальт становится пластичнее, его проще деформировать. И чем жарче становится в городе, тем больше повышается вероятность разрушения покрытия. Поэтому в эти дни коммунальные службы не только проводят аэрацию, но и чаще обычного поливают асфальт.

Как сообщал KP.RU ранее, из-за жары в Москве на 26 и 27 июня продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Температура приближается к рекордным для столицы показателям и достигнет пика в понедельник, 27 июня. А вот с 28 июня синоптики обещают относительное похолодание: температура снизится до 24-29 градусов, холодный атмосферный фронт принесет кратковременные дожди.