Бесплатную воду начали раздавать на 21 станции метро и МЦК в Москве
Фото: мэрия Москвы
Бесплатную воду раздают пассажирам из-за жары на станциях столичной подземки и Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Списки станций корректируются в соответствии с температурными показателями на станциях, мониторинг идет непрерывно, говорится на сайте Мосметро. 27 июня воду можно получить на одной из 18 станций метро или одной из трех станций МЦК.
Речь идет о следующих остановках подземки:
- Парк культуры (СЛ);
- Прокшино;
- Калужская;
- Академическая
- Борисово;
- Нахимовский проспект;
- Полежаевская;
- Фили;
- Кутузовская;
- Пионерская;
- Аэропорт;
- Речной вокзал;
- Филевский парк;
- Багратионовская;
- Студенческая;
- Домодедовская;
- Технопарк;
- Выхино.
На линии МЦК водой, как и накануне, снабжают пассажиров станций Бульвар Рокоссовского, Окружная и Дубровка. Станция Андроновка из этого перечня исключена.
В Мосметро не исключили, что при повышении температуры список пунктов раздачи воды увеличится.
Как сообщал KP.RU ранее, в воскресенье 26 июня в Москве ожидается до 32 градусов тепла с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.