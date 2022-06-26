Бесплатную воду начали раздавать на 21 станции метро и МЦК в Москве Фото: мэрия Москвы

Бесплатную воду раздают пассажирам из-за жары на станциях столичной подземки и Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Списки станций корректируются в соответствии с температурными показателями на станциях, мониторинг идет непрерывно, говорится на сайте Мосметро. 27 июня воду можно получить на одной из 18 станций метро или одной из трех станций МЦК.

Речь идет о следующих остановках подземки:

- Парк культуры (СЛ);

- Прокшино;

- Калужская;

- Академическая

- Борисово;

- Нахимовский проспект;

- Полежаевская;

- Фили;

- Кутузовская;

- Пионерская;

- Аэропорт;

- Речной вокзал;

- Филевский парк;

- Багратионовская;

- Студенческая;

- Домодедовская;

- Технопарк;

- Выхино.

На линии МЦК водой, как и накануне, снабжают пассажиров станций Бульвар Рокоссовского, Окружная и Дубровка. Станция Андроновка из этого перечня исключена.

В Мосметро не исключили, что при повышении температуры список пунктов раздачи воды увеличится.

Как сообщал KP.RU ранее, в воскресенье 26 июня в Москве ожидается до 32 градусов тепла с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.