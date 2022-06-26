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Общество26 июня 2022 14:22

Как в Анталии: синоптик рассказал о субтропической жаре в Москве

На понедельник 27 июня выпадет пик знойного периода, а с 28 июня жара в столице сбавит обороты
Ирина РЕБРИКОВА
Как в Анталии: синоптик рассказал о субтропической жаре в Москве.

Как в Анталии: синоптик рассказал о субтропической жаре в Москве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Дневная температура в Москве в понедельник 27 июня поднимется до 34 градусов. Этот показатель побьет 12-летний рекорд. В 2010 году на станции ВДНХ была зафиксирована температура 33,6 градуса и выше за минувшие годы она не поднималась.

День будет относительно ясным, ожидается лишь небольшая облачность. Температура будет держаться в диапазоне 32-34 градуса, что больше характерно для июня в субтропиках.

- Такая температура воздуха на 10-11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы. Она соответствует субтропическому климату, - отметил Евгений Тишковец.

Он добавил, что в июне подобные температуры фиксируются в районе Средиземноморья. Например, в Мадриде (Испания), Подгорице (Черногория), Риме (Италия), Мальте (Мальта), Афинах (Греция), Анталии (Турция).

Как сообщал KP.RU, 27 июня с 12:00 до 21:00 из-за жары в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.