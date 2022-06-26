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Общество26 июня 2022 15:52

Десять советов по спасению животных от жары дали жителям Москвы

Они помогут четвероногим любимцам горожан комфортнее пережить знойное лето
Ирина РЕБРИКОВА
Десять советов по спасению животных от жары дали жителям Москвы.

Десять советов по спасению животных от жары дали жителям Москвы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Комплекса городского хозяйства Москвы дали жителям столицы 10 главных советов, которые помогут домашним животным комфортнее перенести жаркую погоду. Они опубликованы в телеграм-канале подразделения столичной мэрии.

Эти рекомендации особенно актуальны накануне 27 июня, на который, по прогнозам синоптиков, придутся рекордно высокие температуры до +34 градусов. Итак:

1. Комната, в которой находится питомец, должна проветриваться. Не допускайте застоя теплого воздуха.

2. Обеспечьте любимцу свежую прохладную воду как дома, так и на прогулке.

3. Кормите животное порциями, которое оно способно съесть за один раз. Оставленный в миске корм на жаре быстро испортится.

4. Ни в коем случае не оставляйте любимца в припаркованной машине, тем более - в оставленной на солцепеке. Из-за преломления солнечных лучей в оконном стекле температура в авто быстро повышается и может достигнуть 40 градусов, даже если на улице всего 18-20 градусов.

5. При перевозке питомца останавливайтесь, чтобы погулять с ним и подышать свежим воздухом.

6. На прогулку выходите рано утром или поздно вечером, когда активность солнца невысока.

7. Кошек, кроликов, морских свинок и хомяков в жару купать нельзя.

8. Не сбривайте шерсть питомца - она напротив защищает его от перегрева, сохраняя между волосками воздух комфортной температуры.

9. Если у вас есть террариум, не забудь отключить обогревающие лампы. Оставить можно только лампы с ультрафиолетовым излучением.

10. Наконец, если питомец стал вялым, дышит часто и тяжело, при этом его словно знобит, а язык высовывается, скорее всего, бедняга словил тепловой удар. Нужно отнести животное в прохладное место и обеспечить в достаточном количестве свежую воду.

Соблюдение этих правил поможет вам и вашим питомцам пережить летнюю жару без лишних волнений.