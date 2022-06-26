Десять советов по спасению животных от жары дали жителям Москвы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты Комплекса городского хозяйства Москвы дали жителям столицы 10 главных советов, которые помогут домашним животным комфортнее перенести жаркую погоду. Они опубликованы в телеграм-канале подразделения столичной мэрии.

Эти рекомендации особенно актуальны накануне 27 июня, на который, по прогнозам синоптиков, придутся рекордно высокие температуры до +34 градусов. Итак:

1. Комната, в которой находится питомец, должна проветриваться. Не допускайте застоя теплого воздуха.

2. Обеспечьте любимцу свежую прохладную воду как дома, так и на прогулке.

3. Кормите животное порциями, которое оно способно съесть за один раз. Оставленный в миске корм на жаре быстро испортится.

4. Ни в коем случае не оставляйте любимца в припаркованной машине, тем более - в оставленной на солцепеке. Из-за преломления солнечных лучей в оконном стекле температура в авто быстро повышается и может достигнуть 40 градусов, даже если на улице всего 18-20 градусов.

5. При перевозке питомца останавливайтесь, чтобы погулять с ним и подышать свежим воздухом.

6. На прогулку выходите рано утром или поздно вечером, когда активность солнца невысока.

7. Кошек, кроликов, морских свинок и хомяков в жару купать нельзя.

8. Не сбривайте шерсть питомца - она напротив защищает его от перегрева, сохраняя между волосками воздух комфортной температуры.

9. Если у вас есть террариум, не забудь отключить обогревающие лампы. Оставить можно только лампы с ультрафиолетовым излучением.

10. Наконец, если питомец стал вялым, дышит часто и тяжело, при этом его словно знобит, а язык высовывается, скорее всего, бедняга словил тепловой удар. Нужно отнести животное в прохладное место и обеспечить в достаточном количестве свежую воду.

Соблюдение этих правил поможет вам и вашим питомцам пережить летнюю жару без лишних волнений.