Заммэра Ефимов рассказал, что чаще всего страхуют москвичи

Москвичи чаще всего подписывают договор о страховании имущества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи стали чаще страховаться. В первом квартале количество заключенных договоров в российской столице выросло более, чем на треть – на 35,4 процента.

«В первом квартале 2022 года в Москве было заключено около 27,2 миллиона договоров страхования. Общая страховая сумма составила 299,1 триллиона рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вот что жители Москвы страхуют чаще всего. На первом месте – имущество. В первом квартале москвичи заключили девять миллионов договоров на страхование имущества. Столичные жители стали больше любить себя и внимательнее относиться к своему здоровью: еще 6,9 миллиона договоров они заключили на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Около шести миллионов раз в январе-марте москвичи страховали финансовые риски.

В столице страхуются охотнее, чем в других регионах России. За три месяца 2022 года доля договоров страхования, заключенных в Москве, составила 58,1 процента от общего числа по стране.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, как меняются страховые предпочтения москвичей.

«На первое место вышло страхование имущества и гражданской ответственности. А число договоров страхования жизни снизилось на 26 процентов. Но это не потому, что москвичи стали уделять этому меньше внимания, а потому, что в первом квартале выдано меньше ипотечных кредитов, при оформлении которых человек должен застраховать свою жизнь. Почти в два раза чаще страхуют гражданскую ответственность причинения вреда третьим лицам, в полтора – финансовые риски», - рассказал Кирилл Пуртов.

Также в Москве за первые три месяца 2022 года оформили 1,07 миллиона договоров обязательного страхования, почти 1,06 миллиона из них – это договора ОСАГО.