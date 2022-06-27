Жара в Москве пойдет на спад во вторник, но вернется

Синоптик: в Москве жара пойдет на спад во вторник 28 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жара в Москве пойдет на спад во вторник 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По словам метеоролога, пик жары в городе прогнозируется на понедельник 27 июня. В этот день воздух прогреется до +31…+33 градусов. Днем во вторник 28 июня будет намного комфортнее - около 24…+29 градусов.

Станут прохладнее и ночи. В ночь на среду температура снизится до +9…+14 градусов. Днем 29 июня столбики термометров опустятся до +22…+27 градусов.

Макарова пояснила: летний зной отступит из-за смены антициклонов. В столицу придет новый атмосферный фронт, которой принесет с собой кратковременные дожди.

Несмотря на это в Москве снова станет теплеть в четверг 30 июня. Воздух прогреется до +23…+28 градусов. По предварительным расчетам, в первые дни июля, с 1-го до 3-е, в столице будет около +25…+30 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале рабочей недели. Днем 27 июня температура поднимется до +34 градусов. Этот показатель сможет побить 12-летний рекорд. Из-за жаркой погоды в Москве продлили «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение действует с 12:00 до 21:00 27 июня.