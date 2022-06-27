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Общество27 июня 2022 6:44

400 тысяч билетов «Единый» с изображением кокошника поступили в продажу в метро

Головной убор XVIII века можно найти на обратной стороне проездного
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
400 тысяч билетов «Единый» с изображением кокошника поступили в продажу в метро.

400 тысяч билетов «Единый» с изображением кокошника поступили в продажу в метро.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Новые тематические билеты «Единый» с изображением кокошника XVIII века выпустили в столице к 150-летию Государственного исторического музея. Это дизайн «Активного гражданина» и музея, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В кассах и билетных автоматах метрополитена можно купить 400 тысяч памятных билетов с уникальным оформлением.

Утоняется, что дизайн выбирали жители столицы с помощью системы электронных опросов «Активный гражданин». Всего в голосовании было представлено шесть реликвий закрытых фондов Исторического музея. Москвичи выбрали уникальный головной убор - кокошник. Теперь он изображен на обратной стороне билета «Единый».