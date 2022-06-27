Городские службы Москвы перешли на особый режим работы из-за жары. Фото: мэрия Москвы

В столице из-за летнего зноя городские службы переведены на особый режим работы, сообщается на сайте мэрии Москвы. 27 июня в городе ожидается до +31…+33 градусов. С северо-запада будет дуть ветер со скоростью 5-10 м/c.

Уточняется, что на круглосуточном дежурстве находятся полторы тысячи аварийных бригад префектур и инженерных компаний. Специалисты контролируют работу электросетей, систем вентиляций и охлаждения воздуха.

Кроме того, ночью и вечером столичные коммунальщики поливают кустарники, деревья, клумбы и газоны. Также в пик жары сотрудники проводят аэрацию воздуха. Это помогает охладить дорожное полотно и воздух, который нагревается от асфальта.

В жару жителям столицы советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из натуральных материалов, использовать средства с SPF и меньше находиться на солнце.

Ранее KP.RU сообщал, что больше 160 комнат прохлады открыли в Москве из-за жары. В них есть вода и кондиционеры.