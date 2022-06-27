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Общество27 июня 2022 8:05

В Москве четверо похитили мужчину из подъезда и надругались над ним

Потерпевшего насильно затолкали в машину и вывезли в Троицкий округ столицы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве четверо похитили мужчину из подъезда и надругались над ним.

В Москве четверо похитили мужчину из подъезда и надругались над ним.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве четверых человек в возрасте от 25 до 30 лет заключили под стражу за похищение, разбой и надругательство над мужчиной, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, вечером 21 июня 2022 года фигуранты напали на мужчину в подъезде жилого дома на улице Академика Арцимовича в Москве. Потерпевшего насильно посадили в машину и вывезли в Троицкий округ столицы. Угрожая предметом, похожим на нож, у мужчины украли деньги. После этого злоумышленники надругались над ним и скрылись с места преступления.

Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы. Мужчин задержали. Они находятся в СИЗО. Один из фигурантов признал вину. Расследование продолжается.